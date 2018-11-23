إصابة 14 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حدود غزة

أصيب 14 فلسطينيا بجروح، اليوم الجمعة، إثر اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي على المشاركين بـ"مسيرات العودة"، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب وصل الأناضول نسخة منه، إن "14 فلسطينيا من المشاركين بمسيرات العودة شرقي القطاع، أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي".

ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل حول الحالة الصحية للجرحى.

وشارك آلاف الفلسطينيين مساء اليوم الجمعة، في المسيرات التي أُطلق عليها اسم "المقاومة توحدنا وتنتصر".

ودعت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار (مشكلة من الفصائل الفلسطينية)، الفلسطينيين إلى استمرار المشاركة في المسيرات حتى "تحقيق جميع أهدافها".

أما حركة "حماس"، فقالت في بيان صدر اليوم الجمعة، إن "إصرار شعبنا على المشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار، يؤكد عزم الجماهير القاطع وإرادتها الصلبة على تحقيق أهداف المسيرات، وعلى رأسها كسر الحصار عن قطاع غزة".

ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.