اغتيال ناشطين سوريين من أشهر رموز الثورة السورية

اغتالت مجموعة مسلحة ناشطين إعلاميين سوريين، صباح اليوم الجمعة، في مدينتهم كفرنبل، في محافظة إدلب شمالي سوريا.

وأفادت مصادر في المعارضة السورية أن ملثمين يستقلون سيارة أطلقوا النار على الناشطين الإعلاميين رائد الفارس وحمود الجنيد، ثم لاذوا بالفرار، فيما توفي الضحايا وهم في الطريق إلى المشفى.

ورائد الفارس هو من النشطاء الأوائل في الثورة من خلال دوره في المظاهرات المعارضة لنظام بشار الأسد، وهو أحد خطاطي اللوحات والرسومات التي اشتهرت بها مدينته كفرنبل منذ بدء الثورة السورية في مارس/آذار 2011، ووصلت للعالمية لما فيها من صدق وبساطة تعبير.

كما عمل رائد في عدد من وسائل الإعلام، إلى جانب كونه مدير مكتب كفرنبل الإعلامي التابع للمعارضة.