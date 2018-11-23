العراق يستنجد بالأمم المتحدة لاحتواء أزمة السيول

طالب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الجمعة، الأمم المتحدة بمساعدة بلاده في احتواء أزمة السيول التي غمرت منازل السكان، وخلفت وفيات شمالي البلاد.

ولقي 7 أشخاص مصرعهم، الجمعة، جرّاء سيول جارفة نجمت عن الأمطار الغزيرة، وغمرت ما لا يقل عن 300 منزلا في محافظة صلاح الدين، بحسب مصدر أمني.

وقال الحلبوسي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنه "يتابع باهتمام معاناة المواطنين في محافظتي نينوى وصلاح الدين، ومخيمات النزوح، والخسائر التي تسببت بها السيول".

ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى "تحمل مسؤولياتها إزاء تلك الأزمة الإنسانية".

وتمكنت قوات الجيش العراقي، من إنقاذ عائلات محاصرة في نينوى وصلاح الدين، جراء السيول.

وقالت قيادة العمليات المشتركة (تتبع وزارة الدفاع)، في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إنها "وجهت قطعاتها (وحداتها) ضمن المناطق التي ضربتها سيول كبيرة جدا في نينوى وصلاح الدين، بالعمل على تكثيف الجهود ومساعدة العائلات المحاصرة، فضلا عن إنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وأضافت أن "القوات تمكنت من إنقاذ العديد من الأسر المحاصرة، من خلال استخدام الزوارق والمواد المتاحة الأخرى، كما قدمت المساعدات لهذه العائلات وإيصالهم إلى الأماكن الآمنة".

وأشار البيان، إلى أن "القوات الأمنية ما زالت مستمرة في عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى".

وفي وقت سابق الجمعة، أمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بتشكيل خلية أزمة لإنقاذ المدنيين العالقين.

ودعا عبد المهدي، كافة التشكيلات المدنية في الحكومة المحلية مدعومة بالمروحيات والآليات الثقيلة للتدخل الفوري والإشراف المباشر على عمليات الإنقاذ، لتقليل الخسائر البشرية والمادية، وتعزيز الدفاعات ضد الزيادة المتوقعة في مناسيب المياه خلال اليومين القادمين.