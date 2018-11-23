بنيامين نتنياهو يقترب من تحقيق 14 عاماً على رأس الحكومة

ربما يصبح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صاحب أطول فترة حكم في تاريخ إسرائيل في مجمل فتراته، ولا تفصله عن ذلك سوى بضعة شهور فقط من الرقم، في ضوء رفضه، الأحد الماضي، التوجه إلى انتخابات مبكرة.



وواجهت حكومة نتنياهو أزمة كادت أنّ تطيح بها بعد استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، لكن نتنياهو سارع بإعلان توليه حقيبة الدفاع عوضًا عن ليبرمان.



وفي حين هدد وزير التعليم في حكومة نتنياهو نفتالي بينت بأنه في حال عدم تسلمه حقيبة الدفاع خلفا لليبرمان، فإنه سينسحب من الائتلاف الحكومي، تراجع لاحقًا، وقرر البقاء في الحكومة.



وسبق لنتنياهو أن حطم الرقم القياسي في أطول فترة حكم متعاقبة، والذي كان مسجلًا باسم أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل ديفيد بن غوريون، قبل عامين (نحو 8 سنوات).



وحسب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، فإنه في حال بقاء نتنياهو رئيسًا للوزراء حتى 19 يوليو/ تموز 2019، فإنه سيصبح رئيس وزراء الذي حكم إسرائيل أطول مدة في مجمل فتراته لتصبح 14 عامًا، متفوقًا على بن غوريون.



وتنتهي ولاية نتنياهو الحالية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019. وكان وصل إلى رئاسة الوزراء في ولايتين، الأولى بين عاميّ 1996- 1999 عندما سقط أمام مرشح حزب "العمل" آنذاك إيهود باراك، والثانية بدأت في مارس/ آذار من عام 2009، وهي مستمرة حتى الآن.



وحسب الموقع الرسمي "للكنيست"، تقلد نتنياهو عددًا من المناصب بينها مدير معهد يوناتان المختص في مكافحة الإرهاب 1972، ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الولايات المتحدة من 1982 إلى 1984، ومندوبا لإسرائيل في الأمم المتحدة من 1984 إلى 1988. وكان عضوًا للوفد الإسرائيلي الأول للمحادثات الإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية عام 1984.



وشغل منصب نائب وزير الخارجية من 1988 إلى 1991، وكان عضو الوفد الإسرائيلي في مؤتمر مدريد للسلام 1991 ونائب وزير في ديوان رئيس الوزراء من 1991 إلى 1992.



كما شغل نتنياهو منصب رئيس الوزراء من 1996 إلى 1999، ثم حقيبة الخارجية في 2002، فوزير المالية في 2003 إلى أن استقال من المنصب عام 2005.



ويعتبر نتنياهو أصغر من تولى منصب رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل، فقد كان يبلغ من العمر 46 عاما حين تولى رئاسة الوزراء في ولايته الأولى عام 1996.



في عام 1999، وحين كان نتنياهو رئيسًا للوزراء، صوت الكنيست على سحب الثقة من حكومته والدعوة إلى انتخابات مبكرة خسرها في منتصف 1999 أمام منافسه من حزب العمل إيهود باراك.



ثم تسلم مجددًا رئاسة الوزراء في أبريل/نيسان 2009 بعد منافسة حادة مع مرشحة حزب كاديما ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني.



وخلال ولايته الثانية، اتهم نتنياهو وعائلته بالعديد من قضايا الفساد، تتعلق بتلقي رشى وخيانة الأمانة، وقد أوصت الشرطة في فبراير/ شباط الماضي، النيابة العامة، بتقديم لائحة اتهام ضده في قضيتي فساد، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.



ألف نتنياهو عددًا من الكتب بينها "الإرهاب: كيف يحقق الغرب الانتصار" عام 1987. و"الإرهاب العالمي: التحدي والرد" عام 1991. كما كتب "مكان بين الأمم: إسرائيل والعالم" عام 1992، و"مكافحة الإرهاب: كيف تستطيع الدول الديمقراطية إلحاق الهزيمة بالإرهاب المحلي والعالمي عام 1996".



الخبير في الشؤون الإسرائيلية فايز عباس، قال للأناضول إن السبب وراء مكوث نتنياهو لهذه الفترة الطويلة على رأس الحكومة هي لغة الخطاب الجذابة للإسرائيليين. وأشار إلى أنّه يركز في خطاباته أولاً على الأمن وما يسمى بـ"محاربة الإرهاب"، وثانيًا إبقاء وتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وهذا ما خلق له قاعدة جماهيرية واسعة.



وأضاف عبّاس: "يعرف نتنياهو من أين تؤكل الكتف، يعرف ماذا يريد أن يسمع الشارع، ولديه فريق خاص يعمل على جس نبض الإسرائيليين".



وأوضح الخبير بالشؤون الإسرائيلية بأنّ نتنياهو تعلم من ولايته الأولى، التي سقط خلالها مبكرًا في عام 1999، كيف تقول للناس ما يريدون سماعه، وليس ما تريد فعله بالتحديد. ويعتقد الخبير بأن الكاريزما التي يتمتع بها نتنياهو ولغة خطابه جعلت منه "رجلًا عظيمًا في إسرائيل"، فهو يجيد أن يتحدث عن إنجازاته وطموحاته.



وتوقع عبّاس أن يكمل نتنياهو ولايته الحالية على رأس الحكومة الإسرائيلية حتى نوفمبر/ تشرين ثاني من العام المقبل.



وأكد أن جهود نتنياهو في تحسين العلاقات مع الدول العربية التي لا تقيم إسرائيل معها علاقات دبلوماسية، كان له دور كبير في ارتفاع شعبيته، بالإضافة إلى تقوية العلاقة مع دول أفريقيا، وصفقات السلاح والتكنولوجيا مع العديد من جدول العالم.



الكاتب والخبير في الشأن الإسرائيلي إسماعيل مسلماني، يرى أن خطاب نتنياهو الأخير كان بين "الاستجداء والتهديد"، بحيث أقنع الخصوم بالحكومة والشارع الإسرائيلي والإعلام أنهم في "مرحلة حرب" والبلاد تحت النار ومعركة، لم تنته.



ويؤكد مسلماني أن نتنياهو بهذا التهديد "يبالغ" ولا يعكس الواقع، لكنه استغل الظروف الحالية للبقاء على رأس الحكومة.



ويقارب مسلماني بين خطاب نتنياهو الأخير للحفاظ على حكومته، وخطاب رئيس حكومة بريطانيا الأسبق وينستون تشرتشل "الدم والتعب والدموع والعرق"، الذي ألقاه عند توليه رئاسة الحكومة البريطانيّة بعد اندلاع الحرب العالميّة الثانية، عام 1940.



ويري الكاتب يوسي فيرتر، في مقال نشرته صحيفة "هآرتس، الأربعاء، أن نتنياهو يعرف كيف يتعامل مع الأزمات، وهذا سرّ بقائه الطويل في الحكم. ويشير فيرتر إلى أنّ نتنياهو، نجح في تجاوز أزمة كادت أن تطيح بحكومته، من خلال اللعب على "الوتر الديني الوطني"، أمام هيئة الائتلاف الحكومي.



وأوضح أنه هدد بأنه في حال سقوط حكومته، فإن اليمين في إسرائيل سيسقط أيضًا، وستسقط اتفاقية أوسلو أيضًا.