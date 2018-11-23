رئيس مجلس الأعيان الأردني يشدد على ضرورة التنسيق السياسي والاقتصادي مع تركيا

أجرى رئيس مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان) فيصل الفايز، لقاءً مع وكالة الأناضول تطرق فيه إلى العلاقات الثنائية بين الأردن وتركيا والقضية الفلسطينية والأزمة السورية ومشاركته في قمة البوسفور المقررة في إسطنبول، الاثنين القادم.

وجرى اللقاء في مقر مجلس الأعيان، وسط العاصمة عمان؛ حيث وصف الفايز علاقة بلاده بتركيا بـ"التاريخية والمميزة"، وأن هذه العلاقات "لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية". وأكد الفايز أن "تركيا دولة متقدمة جداً اقتصادياً ونستطيع أن نتعلم من تجربتها"

العلاقات الأردنية التركية:

وقال الفايز إن "تركيا دولة إقليمية مهمة جداً، تلعب دوراً سياسياً مهمًا في الإقليم وما يدور فيه، ونحن دائما نتطلع إلى بناء علاقات أقوى معها على المستوى السياسي أو الاقتصادي".

وأشار إلى زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للمملكة ولقائه بالملك عبد الله، في أغسطس/ آب من العام الماضي، ونتائجها المثمرة.

وبين أن "تركيا دولة متقدمة اقتصادياً ونستطيع أن نتعلم من تجربتها في كثير من المجالات، ويجب أن يكون هناك تواصل دائم بين القطاع الخاص في البلدين، لتطوير العلاقة للأفضل"، مشدداً على ضرورة التنسيق الدائم مع تركيا في المجال الاقتصادي تحديدًا وزيادة حجم الاستثمارات التركية في الأردن.

قمة البوسفور:

وعن قمة البوسفور التاسعة، التي سيشارك بها الفايز كأحد المتحدثين الرئيسيين، والمقررة، الاثنين القادم، شدد على أهميتها لأنها ستناقش مختلف القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والبيئة وقضايا التكنولوجيا، إضافة إلى بحث سبل التقارب بين دول الشمال والجنوب: "مناقشة مختلف الصراعات والأزمات التي تمر بها المنطقة، موضوع العنف والكراهية وكيفية قبول الرأي والرأي الآخر، هي أيضاً ما سيتم مناقشته في القمة".

وتستضيف إسطنبول "قمة البوسفور التاسعة"، خلال الفترة بين 26 و28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بحضور ألفي مشارك من 80 دولة.

وتنطلق القمة التي تنظمها منصة التعاون الدولي (UiP-ICP) تحت عنوان "مواصلة السلام والتنمية من أجل الجميع"، وفق بيان للقمة.

الأزمة السورية:

وعن الأزمة السورية، قال الفايز إنه "لا يمكن أن تحل الأزمة السورية إلا باتفاق الدول العظمى ودول الإقليم"، وأوضح: "نحتاج إلى توافق على هذا الحل، إذا لم يحدث اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والدول الإقليمية لن يكون هناك حل للأزمة السورية".



ورغم تشديده على ضرورة الحل، إلا أن الفايز، لم يخف تعقيد الأمور في سوريا "فنصف شعبها مهجر إما داخل أو الخارج ،أيضاً التركيبة الاجتماعية معقدة جدًا".

وطالب الفايز بإطلاق مرحلة انتقالية في سوريا يليها انتخابات، مؤكدًا عدم إمكانية إجراء الانتخابات في الوقت الحالي.