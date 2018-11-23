وزير الخارجية الروسي يؤكد ضرورة الحوار مع جميع الأطراف لحل الأزمة الليبية

جدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تأكيد بلاده ضرورة الحوار "مع جميع الأطراف" بغية التوصل إلى حل للأزمة الليبية، فيما حذّر من تحديد مواعيد "نهائية مصطنعة للتسوية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده لافروف الجمعة، مع نظيره الإيطالي إنزو ميلانيزي، في العاصمة روما، عقب محادثات حول الأزمة الليبية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن لافروف، قوله إن بلاده "شددت منذ بداية الأزمة، على ضرورة الحوار مع جميع الأطراف (الليبية) بغية التوصل إلى تسوية ونهج مقبول للجميع، لتحديد مستقبل بلدهم".

وأضاف أن "محاولات تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لعملية التسوية الليبية، وخصوصًا المتعلقة منها بإجراء الانتخابات، تأتي بنتائج عكسية"، في إشارة ضمنية إلى مؤتمر باريس.

وتابع أن "النتائج العكسية لتحديد بعض المواعيد النهائية المصطنعة لمرحلة معينة في العملية السياسية، سواء كانت انتخابات أو أي شيء آخر، ظهرت جلية خلال مؤتمر التسوية الليبية في باليرمو الإيطالية".

واستضافت مدينة "باليرمو" المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، يومي الـ 13 و14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؛ بهدف البحث في سبل حل الأزمة الليبية.

ووفق البيان الختامي للمؤتمر، شدد المجتمعون على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا ربيع 2019، دون تحديد مواعيد دقيقة بخلاف مؤتمر باريس الذي بحث الملف نفسه.

وكانت الأطراف الليبية قد اتفقت في 29 مايو/أيار الماضي، بالعاصمة الفرنسية، برعاية الأمم المتحدة والرئيس إيمانويل ماكرون، على إجراء انتخابات عامة (رئاسية وبرلمانية)، في 10 ديسمبر/كانون الأول 2018، ووضع الأسس الدستورية بحلول 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو ما لم يحدث.