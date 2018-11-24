إتمام عملية تبادل أسرى بين النظام والمعارضة في سوريا

جرت عملية تبادل للأسرى بين قوات النظام السوري وقوات المعارضة، السبت، قرب مدينة الباب بريف محافظة حلب الشرقي في إطار تفاهمات مسار أستانة.

وقالت مصادر في مدينة الباب، إن عملية تبادل الأسرى جرت في بلدة تادف الواقعة تحت سيطرة النظام والتابعة إداريا لمدينة الباب التي تسيطر عليها المعارضة.

وأشارت إلى أن قوات النظام أطلقت سراح 10 أسرى، وفي المقابل أطلقت المعارضة سراح 10 أسرى لديها من النظام.

وأكدت أن عملية الإطلاق المتبادل لسراح الأسرى، تأتي في إطار القرارات الصادرة في الاجتماع الـ10 للدول الضامنة لمحادثات أستانة حول سوريا، بمدينة سوتشي الروسية في يوليو/تموز الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن النظام يحتجز لديه 1500 أسير على الأقل.

وتعد عملية تبادل الأسرى نتيجة للجهود الدبلوماسية الإنسانية لتركيا.

ومن المقرر أن ستضيف العاصمة الكازاخية أستانة يومي 28 و29 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، الجولة الـ11 لمحادثات أستانة حول سوريا.

وعقد أول اجتماع حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية أستانة في يناير/كانون الثاني2017، وبعدها عقدت الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، تسعة اجتماعات لوقف إطلاق النار، مع وفود النظام والمعارضة السورية.