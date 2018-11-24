ابنتا خاشقجي: والدنا لم يكن معارضاً لكنه اختار الكتابة لأنها متأصلة فيه

قالت ابنتا الصحفي جمال خاشقجي، نهى ورزان خاشقجي، إن والدهما لم يكن معارضا، واختار الكتابة ليعود يوما ما إلى وطن بحال أفضل.

جاء ذلك في مقال نشرته ابنتا خاشقجي في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ، الجمعة.

وجاء في المقال: "عندما نظرنا إلى متعلقاته، عرفنا أنه اختار الكتابة بلا كلال على أمل أنه عندما يعود إلى المملكة، قد تكون مكانًا أفضل له ولجميع السعوديين".

ووصفت الابنتان والدهما بأنه كان "رجلا محبوبا ذا قلب كبير، ولديه شغف بالكتب وعطش لا يهدأ للمعرفة".

وأضافتا: "لقد أحاط نفسه بالكتب وكان يحلم دوماً بالحصول على المزيد، وفي كل ما قرأه لم يكن انتقائيا واستوعب تماماً كل الآراء، لقد علّمه حبه للكتب أن يشكل أفكاره الخاصة بنفسه، وقد علّمنا أن نفعل الشيء نفسه".

وأوضحتا: "كان من المهم جدا بالنسبة له أن يتحدث بصوت عال، وأن ينشر آراءه، وأن يجري مناقشات صريحة.. الكتابة لم تكن مجرد وظيفة ، بل كانت متأصلة في جوهر هويته".

وأضافتا أنه في اليوم الذي غادر بلاده، كان يقف على عتبة منزله "يتساءل عما إذا كان سيعود مجددا".

وتابعتا: "طوال سفرياته لم يتخل ابدا عن الأمل لبلاده. لأنه في الحقيقة لم يكن معارضا. لكنه كان كاتبا تأصل حب الكتابة في هويته"

وتواجه السعودية أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.