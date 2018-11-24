اغتيال ضابط تركماني في شرطة كركوك في العراق على يد مجهولون

قُتل ضابط تركماني برتبة ملازم أول يخدم في شرطة كركوك على الطريق الرابط بين محافظتي كركوك والسليمانية، شمالي العراق، من قبل مسلحين مجهولين.

وأوضح مدير شرطة كركوك علي كمال، السبت، أن مجهولين استهدفوا، مساء الجمعة، سيارة الضابط "فلاح حسن" في منطقة "كاني شيطان" على الطريق الواصل بين المحافظتين.

وأشار إلى أن إطلاق النار على السيارة أسفر عن مقتل الضابط، الذي يخدم في قسم الاستخبارات بشرطة كركوك، وإصابة شخصين آخرين كانا معه على متن السيارة.

ولفت كمال إلى إطلاق مديرتي أمن كركوك والسليمانية تحقيقا مشتركا للكشف عن ملابسات الجريمة والقبض على الفاعلين.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الاغتيال.

واغتيل عشرات التركمان في محافظة كركوك ومدينة طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين (شمال) ومحافظة ديالى (شرق) في غضون الأشهر الأخيرة، وفق مصادر حقوقية؛ حيث تستهدف تلك الهجمات بشكل خاص شخصيات سياسية وأكاديمية وقادة رأي بارزين.

ويعيش تركمان العراق مؤخرا قلقًا بالغًا جراء موجة اغتيال بهجمات مسلحة "مجهولة الهوية".