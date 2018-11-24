الأردن يعالج جنوداً عراقيين أصيبوا في انفجار على الحدود

نقل الجيش الأردني ليل الجمعة السبت أربعة جنود عراقيين إلى أحد المستشفيات في عمان بعد إصابتهم بجروح بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة على الحدود بين البلدين.

وقال الجيش في بيان إن "رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات أوعز إلى قائد سلاح الجو الملكي بإرسال طائرة إخلاء طبي لنقل أربعة جنود عراقيين تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة داخل الحدود العراقية بالقرب من معبر الكرامة (طريبيل بين البلدين) وذلك لخطورة إصاباتهم".

وأضاف أنه "جرى إخلاء الجنود من المعبر الحدودي إلى مدينة الحسين الطبية (في عمان) بعد أن قدمت الإسعافات اللازمة لهم داخل المعبر".

ونقل البيان عن مصادر طبية أردنية في مدينة الحسين الطبية قولها إن "الفرق الطبية من مختلف الاختصاصات في قسم الطوارئ قامت بتقديم كل الإسعافات وتحويل ثلاث إصابات إلى غرف العمليات لإجراء كافة المداخلات الجراحية اللازمة لهم وتم تحويل الحالة الرابعة إلى قسم الجراحة وحالته مستقرة".

واوضحت تلك المصادر أن "بعض الحالات تعرضت لإصابات بليغة ونزيف حاد وبتر في الأطراف السفلية".

ورغم إعلان بغداد "النصر" على تنظيم داعش في كانون الأول/ديسمبر 2017، إلا أن الخلايا النائمة للتنظيم ما زالت قادرة على شن هجمات.

ومنذ بداية الشهر الحالي، وقعت اعتداءات دامية في أحياء عدة من بغداد، كما قتل ثلاثة أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى التي كانت لأكثر من ثلاث سنوات "عاصمة الخلافة" المزعومة.