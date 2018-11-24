قطر تتبرع بمليون دولار لدعم آلية التحقيق الدولية في الجرائم بسوريا

أعلنت قطر، الجمعة، عن تبرعها بمبلغ مليون دولار، لـ"الآلية الدولية المستقلة بشأن سوريا"، لتمكينها من التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة بسوريا منذ 2011.

جاء ذلك خلال مؤتمر التعهدات، الذي نظمه كل من الوفد الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، ووفد ليخشنشتاين الدائم، بالمدينة السويسرية، برعاية الوفود الدائمة لألمانيا وهولندا والدنمارك وإيرلندا وسويسرا.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أشار المندوب الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة، علي خلفان المنصوري، خلال كلمته بالمؤتمر، إلى أن "الشعب السوري يتعرض، منذ 2011، لانتهاكات جسيمة وعديدة".

وأضاف المنصوري، أن الشعب السوري يتعرض لـ"جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، مع شيوع حالة خطيرة من الإفلات من العقاب، بسبب فشل مجلس الأمن في إحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية".

ولفت إلى أن "هذا الأمر أدى إلى تصاعد وتزايد حدة الانتهاكات وخطورتها، وساهم في ضياع حقوق الضحايا، وعدم القدرة على تحقيق العدالة الجنائية".

وبالمؤتمر نفسه، أعلنت العديد من الدول عن تبرعاتها لدعم عمل الآلية خلال 2019، مؤكدة التزامها بمواصلة هذا الدعم حتى يتم إقرار تمويلها من الميزانية العامة للأمم المتحدة.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان، خلال دورته الاستثنائية السابعة عشرة في 2011، لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.

وعهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 2011، بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.