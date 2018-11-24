منظمة التعاون الإسلامي ترحب بدعوة الجزائر لعقد اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد المغاربي

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، السبت، بدعوة الجزائر لعقد اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد المغاربي، من أجل بحث إحياء هيئات هذا التكتل المجمدة منذ سنوات.

وقال الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، في بيان، إنه "يرحب بالدعوة لعقد جلسة وزراء اتحاد المغرب العربي".

وأكد الأمين العام أن "أهمية هذه الدعوة تكمن في كونها تأتي بعد مبادرة ملك المغرب محمد السادس الأخيرة بإنشاء آلية مشتركة للحوار والتشاور مع الجزائر".

وشدد العثيمين على "أهمية هذه الخطوات الإيجابية من قبل الجزائر والمغرب والتي تهدف إلى حل الخلافات وتوطيد العلاقات الثنائية بينهما".

ويعد هذا الترحيب الرابع، إذ سبقه ترحيب من جامعة الدول العربية، والاتحادين الإفريقي والأوروبي، في تصريحات وبيانات، الجمعة.

والخميس، أعلن بيان للخارجية الجزائرية، أن البلاد طلبت رسميًا من الأمين العام للاتحاد، الطيب البكوش، عقد اجتماع لمجلس وزراء الخارجية المغاربة، "في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أن وزراء خارجية الدول الأعضاء أُبلغوا بهذا الطلب.

وأُعلن عن تشكيل الاتحاد في 1989، ويضم إلى جانب الجزائر كلًا من ليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا.

إلا أن خلافات بينية، خصوصًا بين الجزائر والرباط، تسببت بتجمد عمل المنظمة الإقليمية، إذ لم تعقد أي قمة على مستوى القادة منذ 1994.

وواجه اتحاد المغرب العربي، منذ تأسيسه، عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية، أهمها حسب مراقبين، الخلاف الجزائري المغربي حول ملف إقليم الصحراء، حيث تعرض الرباط حكماً ذاتياً على سكانه، فيما تدعم الجزائر جبهة "البوليساريو" التي تدعو لاستقلاله.