النظام السوري يتهم المعارضة بقصف حلب بالغازات السامة ويواصل خرق اتفاق سوتشي

قالت وسائل إعلام النظام السوري إن فصائل المعارضة قصفت أحياء بمدينة حلب بعشرات القذائف التي تحتوي على غازات سامة، في وقت شهدت فيه محافظة إدلب انتهاكات من جانب قوات النظام التي قصفت بلدات في شرقي المحافظة ما أدى إلى مقتل 11 شخصاً.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن "التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف حلب استهدفت بقذائف تحتوي على غازات سامة أحياء الخالدية وشارع النيل وجمعية الزهراء في حلب". وأشارت إلى ان القصف المزعوم وقع مساء السبت.

ونقلت (سانا) عن مسوؤل طبي قوله إن الهجوم أسفر عن إصابة 50 شخصا بصعوبات في التنفس، لترفع الوكالة نفسها الحصيلة المزعومة لاحقاً لتصل إلى مئة.

وكانت بلدة جرجناز الواقعة شرقي محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية شهدت قصفاً من جانب قوات الأسد ما أدى إلى مقتل 11 مدنياً، بينهم امرأتان وتسعة أطفال.

ويواصل النظام السوري خرقه اتفاق سوتشي المبرم بين روسيا وتركيا، والذي يقضي بوقف إطلاق النار في إدلب وإنشاء منطقة منزوعة السلاح، حيث يقصف عدداً من بلدات المحافظة بين الحين والآخر.

وفي أوائل الشهر الحالي، اتهمت موسكو فصائل المعارضة بمحاولة خرق الاتفاق.

ودأب النظام السوري على القول إن اتفاق سوتشي مؤقت، وإن إدلب ستعود في النهاية إلى سيطرة قواته كاشفاً بذلك نواياه تجاه المنطقة.