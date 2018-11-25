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مصرع 5 وإصابة 20 في غارق قارب شمالي مصر

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
مصرع 5 وإصابة 20 في غارق قارب شمالي مصر

لقي 5 أشخاص، اليوم الأحد، مصرعهم غرقا وأصيب 20 آخرون في حادث غرق قارب نقل أفراد شمالي مصر، وفق مصدر رسمي.

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن "5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون في حادث غرق قارب نقل أفراد بفرع نيل رشيد (شمال) بين قريتين بمحافظتي بالمنوفية والبحيرة".

وانتقل مسؤولون محليون لموقع الحادث بينهم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، وقامت قوات الإنقاذ النهري بنتشال الجثث وإنقاذ المصابين ونقلهم لمستشفيات بالمحافظتين، وفق المصدر ذاته.

ولم يوضح المصدر تفاصيل أكثر عن سبب الحادث، وعدد مستقلي القارب، ولم يصدر بيان تفاصيلي من وزارة الداخلة بشأن الحادث حتى الساعة 9:30 ت.غ

وعادة ما يستخدم مصريون قوارب تنقل تعرف باسم "المعدية"، في تنقلاتهم الداخلية بين ضفتي النيل، وأحيانا تستخدم "المعدية" للتنزه لاسيما في العاصمة.

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