47 قتيلاً من قوات سوريا الديموقراطية في هجمات لداعش في دير الزور

قتل 47 مقاتلاً على الأقلّ من قوات سوريا الديموقراطية التي تتكون في أغلبها من عناصر تنظيم ب ي د الإرهابي يومي الجمعة والسبت في هجمات شنّها تنظيم داعش في شرق سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وكان المرصد نقل في وقت سابق أنّ 24 مقاتلاً من هذه القوات قتلوا الجمعة والسبت. ثم أوضح أن الحصيلة ارتفعت بعد "ثلاث هجمات منفصلة شنها تنظيم داعش السبت" لافتا إلى انها استهدفت قريتي البحرة وغرانيج اضافة الى منطقة قريبة من حقل التنك النفطي الذي تستخدمه قوات سوريا الديموقراطية كموقع عسكري.

وتشن قوات سوريا الديموقراطية منذ ايلول/سبتمبر هجوما على آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، لكن تقدمها بطيء.

ويظهر مقاتلي التنظيم مقاومة شرسة في هذا الجيب غير البعيد من الحدود العراقية، ويشنون على الدوام هجمات مضادة دامية دفاعا عن المنطقة التي يسيطرون عليها في محافظة دير الزور.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أنّ الهجمات التي شنّها التنظيم فجر السبت تخلّلتها "اشتباكات عنيفة" وأنّ القتلى الـ47 توزّعوا على 18 سقطوا الجمعة و29 سقطوا السبت.

من جهته قال المتحدّث باسم قوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي في تغريدة على تويتر إنّ "تنظيم داعش الإرهابي شنّ سلسلة هجمات (...) اشتبكت معهم قواتنا وبإسناد من طيران التحالف الدولي، استمرت الاشتباكات حتى ساعات المساء. تكبّد الإرهابيون خسائر في الأرواح وردّوا على أعقابهم خائبين".

من ناحيته قال تنظيم داعش في بيان عبر تطبيق تلغرام للرسائل المشفّرة إنّه شنّ هجوماً قرب البحرة وأنّ مقاتليه خاضوا اشتباكات قرب قريتي البحرة والكرنك.

وسيطرت قوات سوريا الديموقراطية على البحرة قبل أشهر عدة في إطار معاركها ضد التنظيم في ريف دير الزور الشرقي، وتتضمن البلدة مقراً عسكرياً لتلك القوات ولمستشارين من التحالف الدولي، بحسب عبد الرحمن.

وبحسب عبد الرحمن فقد شنّت طائرات التحالف الدولي غارات عنيفة على مما أدّى لمقتل 17 مدنياً منذ الجمعة، بينهم خمسة أطفال.