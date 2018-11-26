وزير باكستاني سابق: 3309 باكستانيين يقبعون في السجون السعودية

قال وزير الإدارة والتنمية المحلية السابق في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني (شمال غرب)، عنايت الله خان، إن ثلاثة آلاف و309 باكستانيين محبوسون في السجون السعودية.

وأضاف خان، في حديث للأناضول، أن جدلًا دائرًا في البلاد منذ حديث وزير الداخلية الباكستاني، شهريار خان آفريدي، في وقت سابق، عن المعاملة السيئة للباكستانيين في السجون السعودية.

وتابع خان: "يعيش في السعودية 1.5 مليون باكستاني، منهم 3 آلاف و309 باكستانيين يقبعون في سجونها".

وأردف: "انتحر بعض الباكستانيين في السجون السعودية؛ بسبب تعرضهم لسوء المعاملة، أو جراء إساءة الكفلاء السعوديين معاملتهم".

وشدّد على أن "العديد من الباكستانيين يُزجّ بهم في السجون لجرائم صغيرة".

فيما قال البرلماني الباكستاني، صاحب زاده سناء الله، إن غالبية مواطنينا يُحبسون في السعودية بسبب أمور تتعلق بالتأشيرات، وهذا النوع من الجرائم لا يقتضي السجن لمدة طويلة.

من جهته، قال مواطن باكستاني، فضّل عدم ذكر اسمه، للأناضول، إنه عمل سائق سيارة أجرة في السعودية، وتعرض للمساءلة من جانب الشرطة السعودية؛ لأنه نقل سيّدة مصابة إلى المستشفى.

وأوضح: "سألوني عن الأسباب التي دفعتني إلى السماح لسيدة بركوب سيارتي (..) حُبست 25 يومًا لهذا السبب، رغم عدم تقديم السيدة المصابة شكوى بحقي".

وتابع الشاب الباكستاني أن الكفيل السعودي طلب من أسرته 30 ألف ريال سعودي (قرابة 8 آلاف دولار) لإطلاق سراحه من السجن.