الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن مشاركته في حكومة شمال العراق

أعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، مشاركته في الحكومة المرتقبة لإقليم شمالي العراق، على أساس "الشراكة الحقيقية والقرار والمسؤولية المشتركة".

هذا ولم يختر الحزب زعيماً منذ وفاة أمينه العام الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وحل الحزب في المركز الثاني بالانتخابات البرلمانية للإقليم التي جرت نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، بحصوله على 21 من أصل 111 مقعداً.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيان صدر عقب اجتماع لأعضائه، إنه قيّم الوضع في الإقليم والمفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة. وأكد أن "الاتحاد الوطني الكردستاني سيشارك في الحكومة الجديدة على أساس الشراكة الحقيقية والقرار والمسؤولية المشتركة".

وأشار إلى "أهمية استمرار المحادثات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والأطراف الأخرى لتشكيل الحكومة".

وحل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، في صدارة نتائج الانتخابات بـ45 مقعدا، وهو يتشارك إلى جانب الاتحاد الوطني الكردستاني السلطة في الإقليم منذ تسعينيات القرن الماضي.

ومن المرجح أن يستمر الحال كما كان عليه باعتبار أن أحزاب المعارضة لم تحصل على مقاعد تؤهلها لمنافسة الحزبين الحاكمين.

ويجري الحزب الديمقراطي الكردستاني مباحثات مع مختلف الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات، في مسعى لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة.

وستكون حكومة الإقليم المقبلة، التي سيقودها على الأرجح الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمام مهمة شاقة للتباحث مع الحكومة العراقية بشأن المشاكل العالقة بين الجانبين منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها المناطق المتنازع عليها، وإدارة الثروة النفطية، وحصة الإقليم من ميزانية الدولة.