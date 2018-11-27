السفارة السعودية بأنقرة تنفي تواجد أي قوات لبلادها في سوريا

نفت السفارة السعودية في تركيا صحة الأنباء المتداولة حول وجود قوات تابعة للملكة العربية السعودية في سوريا.

وكانت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وبعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت أخبار عن وجود قوات سعودية في شمال شرق سوريا.

وقالت السفارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: "تناقلت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أنباء حول تواجد قوات عسكرية تابعة للمملكة العربية السعودية في شمال شرق سوريا. وتؤكد السفارة أنه لا صحة لهذه الأنباء على الإطلاق حيث لا توجد أي قوات عسكرية سعودية في سوريا."

كما طالبت السفارة وسائل الإعلام بتحري الدقة بخصوص الأخبار المتعلقة بالمملكة العربية السعودية ونقلها من مصادر موثوقة.