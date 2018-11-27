فرق الإطفاء تسيطر على حريق ضخم في سوق القيصرية التاريخي وسط كركوك

نجحت فرق الإطفاء في إخماد حريق كبير نشب في سوق القيصرية التاريخي، وسط مدينة كركوك العراقية، بعد منتصف ليلة أمس، ما أدى إلى احتراق أكثر من 400 محل.

وقال المسؤول الإعلامي لمديرية إطفاء كركوك إن الحريقا نشب ليلا في السوق المغلق الذي بني في العهد العثماني، لأسباب ليست معروفة بعد، وأشار إلى أن العشرات من سيارات الإسعاف توجهت إلى المنطقة، حيث لم تقع خسائر بشرية جراء الحريق.

جدير بالذكر أن سوق القيصرية المغلق، بني في العهد العثماني وسط المدينة التي تقطنها أغلبية تركمانية، وهو أحد أبرز الأمكان التاريخية بالمدينة، مركز تجاري مهم يضم مئات المحلات التجارية.

وتتألف من أزقة ضيقة جداً ومتلاصقة مع بعضها. وفيه العشرات من المحال المخصصة لبيع العطور والذهب والأقمشة وغيرها من المستلزمات.

ونقل مصدر عن رجال الإطفاء أن مكافحة الحريق كانت من اتجاهين على الأقل وأن رجال الإطفاء واجهوا صعوبة في دخول أزقة السوق التي بُنيت قبل أكثر من 150 عاماً.