مئات التونسيين يحتجون ضد زيارة "ابن سلمان" إلى البلاد

نظّم مئات التونسيين مسيرة احتجاجية وسط العاصمة تونس، رفضًا لزيارة مرتقبة يجريها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء إلى البلاد، على خلفية اتهامات له بالوقوف وراء مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ورفع المحتجون شعارات من قبيل "شعب مواطنين.. تونس ليست للبيع"، و"الشعب يريد طرد ابن سلمان"، و"الشعب يريد تجريم التطبيع"، كما رفعوا أعلام تونس والجزائر وموريتانيا ومصر وفلسطين.

وانطلقت المسيرة التي دعت إليها منظمات مدنية وأحزاب من بينها حزب "حراك الإرادة" و"الجمهوري" و"الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية" (مستقلة)، من أمام تمثال "ابن خلدون" وسط العاصمة لتجوب شارع "الحبيب بورقيبة".

ومنذ الخميس الماضي، زار "ابن سلمان" الإمارات والبحرين ومصر، ضمن أول جولة خارجية له منذ مقتل خاشقجي داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، فيما يزور تونس في وقت لاحق من مساء الثلاثاء، وبعدها الجزائر.

وبعد 18 يومًا من الإنكار، أعلنت السعودية، في 20 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مقتل خاشقجي، ومن حينها تواجه أزمة دولية كبيرة، لا سيما في ظل اتهامات بأنه لا يمكن تنفيذ مثل هذه الجريمة دون علم القيادة العليا في المملكة.

وعبّرت منظمات نقابية ومدنية وطلابية وأحزاب سياسية تونسية، عن رفضها للزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي، متهمة إياه بالوقوف وراء مقتل خاشقجي.

وبالتزامن مع بيانات التنديد والرفض والاستنكار، أُطلقت دعوات إلى تنظيم وقفات احتجاجية، مساء الاثنين والثلاثاء، في العاصمة التونسية، رفضًا للزيارة.