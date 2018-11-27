وسط مظاهرات شعبية رافضة.. .. زيارة ابن سلمان لتونس تقتصر على لقاء السبسي

تقتصر أجندة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تونس على لقاء الرئيس الباجي قايد السبسي، وسط تكتم رسمي على برنامج الزيارة وموعدها بالترافق مع مظاهرات شعبية رافضة للزيارة.

وحسب مصادر مطلعة على تفاصيل الزيارة يصلا بن سلمان إلى تونس في الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي (14.00 ت.غ).

وأضافت المصادر أن ابن سلمان سيلتقي في تونس الرئيس السبسي فقط.

وحسب تصريحات سابقة للمتحدثة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش تأتي الزيارة بطلب من ابن سلمان نفسه.

ومنذ الاثنين ينظم ناشطون مدنيون وسياسيون وطلاب مظاهرات احتجاجية بالعاصمة رافضة لزيارة ابن سلمان.

فيما تقدم محامون تونسيون بقضية لمنع الزيارة، وأصدرت أحزاب سياسية ومنظمات طلابية وجمعيات حقوقية ونقابات مهنية بتونس بيانات رافضة للزيارة.

ويتهم المتظاهرون ابن سلمان بالضلوع في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

ويشهد قلب العاصمة التونسية حاليا مسيرة احتجاجية رفضا لزيارة ابن سلمان رفع فيها المحتجون شعارات من قبيل "شعب مواطنين.. تونس ليست للبيع"، و"الشعب يريد طرد ابن سلمان"، و"الشعب يريد تجريم التطبيع"، كما رفعوا أعلام تونس والجزائر وموريتانيا ومصر وفلسطين.

وانطلقت المسيرة، التي دعت إليها منظمات مدنية وأحزاب بينها حزب "حراك الإرادة" و"الجمهوري" و"الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية" (مستقلة)، من أمام تمثال "ابن خلدون" وسط العاصمة لتجوب شارع "الحبيب بورقيبة".

ومنذ الخميس الماضي، زار ابن سلمان الإمارات والبحرين ومصر، ضمن أول جولة خارجية له منذ مقتل خاشقجي (59 عامًا)، داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة منذ أعلنت في 20 أكتوبر/تشرين أول الماضي، مقتل خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول، بعد 18 يومًا من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة بشأن مصيره، قبل أن تقر بقتله وتجزئة جثته، إثر فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

وأثار ما حدث لخاشقجي موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة ومحاسبة الجناة، وخاصة من أمر بالجريمة، وسط اتهامات لولي العهد بن سلمان بالوقوف خلفها.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، منتصف الشهر الجاري، أن من أمر بقتل خاشقجي هو "رئيس فريق التفاوض معه"، وأنه تم توجيه تهما إلى 11 شخصا، وإحالة القضية إلى المحكمة، مع المطالبة بإعدام 5 منهم.