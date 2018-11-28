الخارجية الروسية توجّه دعوة لـهنية لزيارة موسكو

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن وزارة الخارجية الروسية وجّهت، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، لزيارة موسكو.

وأضاف البيان: "حمل تلك الدعوة سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السيد حيدر رشيد، خلال لقائه بهنية، في مكتبه غرب مدينة غزة صباح اليوم (الأربعاء)".

ونقل البيان عن هنية "إشادته بالجهود الروسية تجاه القضية الفلسطينية".

من جانبه قال السفير الروسي "رشيد"، إن بلاده "تبذل كافة الجهود على جميع الأصعدة تجاه القضية الفلسطينية".

وتربط حركة "حماس" وروسيا علاقة رسمية، حيث تجري وفود مختلفة من الحركة زيارات لموسكو، بناء على دعوات رسمية روسية.

وكان موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة، قد كشف الأسبوع الماضي، في حوار مع وكالة "الأناضول"، أن هنية، "يجري ترتيبات للقيام بجولة خارجية، تشمل عدة دول على المستويات العربية والإسلامية والدولية".

ولم يفصح أبو مرزوق عن موعد بدء الجولة التي سيقوم بها وفد من الحركة يترأسه هنية، كما لم يسمّ الدول التي سيزورها الوفد.

واكتفى أبو مرزوق بالقول إن "دول على المستويات الثلاثة العربية والإسلامية والدولية أبدت استعدادها لاستقبال وفد رسمي برئاسة هنية، ويجري الترتيب لزيارات أخرى".