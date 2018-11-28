انطلاق لقاءات الجولة 11 لمباحثات أستانة حول سوريا

بدأت في العاصمة الكازاخية أستانة، الأربعاء، اللقاءات الثنائية في إطار الجولة الـ11 لاجتماعات الدول الضامنة بشأن الأزمة السورية.

ويجري اللقاء الأول بين ممثلي روسيا ونظام بشار الأسد في فندق "ريتز كارلتون".

وفي كلمة قبل بدء الاجتماع، قال ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إنهم سيبحثون تشكيل اللجنة الدستورية والوضع في محافظة إدلب ومشاكل اللاجئين ومكافحة الإرهاب.

ومن المنتظر أن ينعقد اليوم أيضًا الاجتماع الـ6 لمجموعة العمل المعنية بإطلاق سراح المعتقلين في سوريا، فضلًا عن تقييم عملية تبادل الأسرى التي جرت بين النظام والمعارضة نهاية الأسبوع الماضي.

ووصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إلى الفندق المذكور حوالي الساعة 9:00 بتوقيت تركيا (6:00 ت.غ).

والثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة، في بيان، أن دي ميستورا سيسعى من أجل التوصل إلى نتيجة ملموسة فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية.

من جهة أخرى، قالت مصادر في المعارضة السورية، إن المعارضة المسلحة التي يمثلها رئيس الحكومة السورية المؤقتة السابق أحمد طعمة، ستؤكد بشكل خاص خلال اللقاء مع روسيا والأمم المتحدة، على عدم تشكّل المناخ المناسب من أجل عودة اللاجئين وإعادة إعمار البلاد، وعلى مواصلة النظام لاعتقالاته.

وكانت روسيا طرحت هذه النقاط خلال الجولة السابق للمباحثات.

وفيما يتعلق بالوفد التركي، قالت مصادر دبلوماسية مشاركة في المباحثات، إنه سيبدأ اجتماعاته بعد الساعة 11:00 بتوقيت تركيا (8:00 ت.غ).

وسيجتمع الوفد التركي برئاسة نائب وزير الخارجية سيدات أونال، بالمعارضة السورية، ويجري لقاءات ثنائية مع ممثلي روسيا وإيران.

ومن المقرر أن تعقد الدول الضامنة اليوم اجتماعًا ثلاثيًا قبيل الجلسة الرئيسية التي ستقام الخميس.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أن جميع الأطراف المعنية وصلت إلى أستانة حوالي الساعة 6:30 بتوقيت تركيا (3:30 ت.غ).

ويترأس الوفد الإيراني نائب وزير خارجية البلاد حسين أنصاري، فيما يمثل النظام مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري.