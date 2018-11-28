هنية يزور روسيا الشهر القادم بدعوة من موسكو

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية سيزور موسكو الشهر المقبل بدعوة من وزارة الخارجية الروسية للقاء القيادة الروسية ومناقشة الوضع الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان تلقته: إن "الخارجية الروسية وجهت دعوة رسمية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لزيارة العاصمة الروسية موسكو، والتي حملها سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السيد حيدر رشيد خلال لقائه رئيس المكتب السياسي في مكتبه بغزة".

وقال باسم نعيم عضو القيادة السياسية لحماس لفرانس برس إن هذه الزيارة تهدف "إلى مناقشة دفع المصالحة الفلسطينية (بين حركتي فتح وحماس) وسبل حل الأزمات الإنسانية في قطاع غزة وتثبيت التهدئة" بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وهذه المرة الأولى التي يزور فيها هنية روسيا والذي اختارته حماس في مارس/آذار الماضي رئيسا لمكتبها السياسي