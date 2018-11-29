البيان الختامي لاجتماعات أستانة يؤكد على رفض الأجندات الانفصالية في سوريا

أكد البيان الختامي لاجتماعات الجولة الـ 11 لمفاوضات أستانة حول سوريا برعاية الدول الضامنة تركيا وإيران وروسيا على الموقف المناهض للأجندات الانفصالية الرامية للنيل من وحدة وسيادة الأراضي السورية، والتي تمثل تهديدات للأمن القومي لدول الجوار.

كما أكد البيان الذي نشر بعد انتهاء اجتماع اليوم الخميس، على رفض محاولات فرض واقع جديد في سوريا بحجة محاربة الإرهاب.



وأشار البيان إلى اتفاق الأطراف على تكثيف الجهود الرامية لتشكيل لجنة مشتركة لصياغة دستور جديد للبلاد والإعلان عنها في أقرب فرصة.

وشدد البيان على أهمية المحافظة على استمرارية وقف إطلاق النار في إدلب والمحافظة على الاستقرار في مناطق خفض التصعيد.

وأعرب البيان عن ترحيب الأطراف بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وجثامين الموتى بين النظام والمعارضة في الـ24 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.

واتفقت الأطراف على عقد الجولة الثانية عشرة من المفاوضات في شهر فبراير/ شباط المقبل بأستانة.