الجيش الإسرائيلي يختتم تدريبات تحاكي مناورة برية في غزة

قال الجيش الإسرائيلي إنه أنهى تدريب استمر شهرين، يحاكي مناورة برية، وقتال، داخل قطاع غزة، في مواجهة حركة "حماس" الفلسطينية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب، اليوم الخميس: "انتهى اليوم تمرين على مستوى لواء (كفير) استمر شهريْن، حيث تدرب المقاتلون على سيناريوهات متنوعة في الجبهة الجنوبية بما فيها مناورة برية في قطاع غزة، ومواجهة عدو يحاكي منظمة حماس".

وأضاف: "الحديث عن التمرين الـ11 على مستوى اللواء، والذي تجريه ألوية الجيش الإسرائيلي في العام 2018، في إطار تحسين الجاهزية للقتال".

ولواء "كفير" هو لواء مشاة في الجيش الإسرائيلي، أقيم في العام 2005 لمواجهة الاحتجاجات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال أدرعي: "أصبح اللواء خبيرًا في القتال في الساحة الفلسطينية في منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي العام المقبل سيجري اللواء نشاطات أمنية أيضًا في الحدود مع قطاع غزة".

ولفت المتحدث العسكري الإسرائيلي إلى أن التدريب شمل "مواجهة نشاطات معادية في المجال تحت الأرضي من خلال شبكات الصرف الصحي في الأحياء السكنية التي تقام هذه الأيام بالإضافة إلى القتال في البنايات متعددة الطوابق وأحياء مكتظة وذلك لتحسين جاهزيته للحرب".

وقال أدرعي: "لقد تم اختبار قدرات قتالية في منطقة سكنية ومحصنة وإطلاق نار وقنص واقتحام وأعمال تخريب، حيث جرى تعاون بين قوات الهندسة والمدرعات والاستطلاع والنيران ووحدة الكلاب المدربة".

وأضاف: "الأسبوع الذي سبق هذا التمرين شهد تدريبات لسرايا اللواء فحصت قدرة المقاتلين في القتال داخل منطقة مبنية ومكتظة، وفِي المجال تحت الأرضي والتحديات في المجال المدني بما فيها تحصن العدو داخل المجتمع المدني".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت قد قام هذا الأسبوع بزيارة تفقدية لموقع التمرين .

وقال تسيون راتصون، قائد لواء كفير: "أنا واثق أنه بعد شهريْن من التدريب المكثف، أصبحنا أكثر جاهزيةً للمعركة المقبلة وأكثر استعدادًا في مواجهة العدو الذي نواجهه في المناطق التي نتحرك فيها، قادة اللواء يعملون ليلة نهار لإعداد المقاتلين في مواجهة التحديات المرتقبة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي ومسؤولين إسرائيليين التلويح بتنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة.

وكانت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة عام 2014 قد تسببت بدمار كبير في القطاع ما زالت آثاره مستمرة حتى اليوم.