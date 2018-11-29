الجيش الحر يحبط محاولتي تسلل لـ ب ي د الإرهابية شمالي سوريا

تصدت فصائل الجيش السوري الحر لمحاولتي تسلل قامت بها عناصر منظمة "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابية في محيط مدينتي مارع وإعزاز بريف حلب شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول في المنطقة أن إرهابيي المنظمة حاولوا في وقت متأخر، ليلة الأربعاء/الخميس، التسلل من بلدة المالكية، غربي مطار منغ، إلى القرى التابعة لمدينة أعزاز، وتصدى الجيش الحر لها.

واندلعت إثر ذلك اشتباكات بين الجانبين، مما أسفر عن انسحاب عناصر المنظمة الإرهابية، دون أن تسفر الاشتباكات عن وقوع قتلى وجرحى.

من جهة ثانية، هاجم عناصر "ب ي د" الإرهابي مدينة مارع من مواقع تمركزهم في بلدتي شيخ عيسى و حربل، فاستهدفهم الجيش الحر بالأسلحة الثقيلة ما اضطرهم للانسحاب.

وتقوم "ب ي د" الإرهابية من فترة إلى أخرى بعمليات تستهدف أمن مواطني المنطقة، التي تم تحريرها من التنظيمات الإرهابية خلال العامين الماضيين.