تركمان شمال العراق يطالبون بمنصب نائب رئيس الحكومة

ضمن شروطها للمشاركة في الحكومة المرتقبة، طالبت القوى التركمانية التي فازت بانتخابات برلمان إقليم شمالي العراق، اليوم الخميس، بمنصب نائب رئيس الحكومة ووزارة سيادية وإدارة عدد من المديريات العامة.

جاء هذا في مؤتمر صحفي بأربيل تحدث خلاله عضو برلمان الإقليم عن الجبهة التركمانية آيدن معروف عقب اجتماع للقوى السياسية التركمانية الفائزة بالانتخابات التي جرت في نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وقال معروف في المؤتمر إن الاجتماع كان تشاورياً بشأن مشاركة القوى التركمانية في التشكيلة الحكومية المقبلة في الإقليم.

وأشار إلى أن القوى التركمانية بصدد إعداد ورقة تتضمن مطالبها الخاصة بالمشاركة في الحكومة المقبلة، مبينا أن "الأحزاب التركمانية تطالب بمنصب النائب الأول لرئيس الحكومة مع وزارة سيادية، وبعدد من المديريات العامة".

وأكد معروف أن "التركمان يريدون أن يشاركوا بقوة في الحكومة المقبلة للاقليم".

ويشغل التركمان خمسة مقاعد في برلمان الإقليم من أصل 111 مقعداً وهي مخصصة لهم ضمن نظام "الكوتا"، وفاز حزب التنمية التركماني بمقعدين منها، ومقعد واحد لكل من الجبهة التركمانية وقائمة الشعب وقائمة الإصلاح التركماني.

وحل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني في صدارة نتائج الانتخابات بـ45 مقعدا، وجاء خلفه حليفه الاتحاد الوطني الكردستاني برصيد 21 مقعداً.

ويجري الحزب الديمقراطي الكردستاني مباحثات مع مختلف الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات في مسعى لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة.