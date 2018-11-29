سوريا.. ضحايا مدنيون في قصف للتحالف على شرق سوريا وآخر للنظام على غربها

أدى قصف للتحالف الدولي فجر أمس الأربعاء على سجن تابع لتنظيم داعش الإرهابي في ريف دير الزور شرقي سوريا، إلى قتل عشرات المدنيين.

وقد استهدف القصف سجناً في منطقة الكشمة المتاخمة لبلدة الشعفة، وأسفر عن مقتل مدنيين الجونين لدى داعش بتهم مختلفة.

وأشارت مصادر محلية لمراسل الأناضول إلى مقتل عدد من عناصر داعش في القصف كانوا يقومون بحراسة السجن.

في الأثناء يواصل التحالف ومنظمة "ب ي د/بي كا كا" الإرهابية قصف آخر مناطق التنظيم في محافظة دير الزور.

وقالت مصادر محلية إن القصف تركز على مدينة هجين المعقل الأكبر للتنظيم، حيث يشن التحالف عشرات الغارات على المدينة يومياً، إلى جانب تعرضها لقصف مدفعي من قبل ب ي د الإرهابي

هذا ورغم الدعم الأمريكي والفرنسي لم يحرز "ي ب ك" تقدما مذكورا، في ظل قيام داعش بهجمات مضادة عنيفة دفاعا عن آخر معاقله في المنطقة.

النظام السوري يخرق اتفاق سوتشي:

على صعيد آخر، قتل مدني وجرح 3 آخرون في قصف للنظام السوري ومجموعات إرهابية تابعة لإيران على الأحياء السكنية في إدلب التي هي ضمن منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا.

ويواصل النظام السوري، استهدافه الأحياء السكنية في منطقة إدلب منتهكا اتفاق "سوتشي" الموقع بين تركيا وروسيا بهدف وقف إطلاق النار بالمنطقة.

وأفاد مراسل الأناضول أن القصف المدفعي للنظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران تركز على بلدتي جرجناز والتح بريف إدلب.