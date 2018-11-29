لبنان يعتزم إصدار عملة رقمية للاستخدام المحلي

أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الخميس، أن البنك المركزي اللبناني سيصدر عملة رقمية محلية الاستخدام، بهدف تسهيل أساليب الدفع وتفعيل التكنولوجيا المالية.

وقال سلامة في كلمته خلال افتتاح الدورة الرابعة لملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية ببيروت، إن العملة الرقمية تختلف عن العملات الافتراضية (بيتكوين، إيثيريوم..).

وأضاف أن "المعاملات الإلكترونية في لبنان، أصبحت واقعاً ويجب أن نواكب التطور.. لكن المخاطر تزداد ويهمنا أن تكون للمصارف ميزانية أكبر".

وبدأت دول عربية كالكويت والسعودية والإمارات، إجراء دراسات منفصلة لإصدار عملات رقمية لأغراض المدفوعات محليا، أو مع الخارج، تكون مدعومة من البنوك المركزية.

من جهته، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء عماد عثمان، قال إن المصارف والعمليات المالية، هي الهدف الأساس للعدد الأكبر من الجرائم السيبرانية.

وأضاف على هامش الفعالية: نولي أهمية كبرى لحماية قطاعات الدولة والمواطنين.. استحدثنا لهذه الغاية مراكز عدة لقوى الأمن لمكافحة الجرائم التي تطال هذه القطاعات.