الأمم المتحدة تدرس تمديد آلية المساعدة الإنسانية في سوريا دون موافقة الأسد

أيدت الولايات المتّحدة الخميس تمديد العمل بقرار للأمم المتحدة يتيح إيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة للعام 2019 ، في حين نددت روسيا بشوائب تعتري الآلية وطالبت بإعادة النظر فيها.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن طالبت المسؤولة في قسم الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة رينا غيلاني بأن يُمدّد لمدة عام العمل بالقرار الذي تنتهي صلاحيته في 10 كانون الثاني/يناير 2019.



وقالت المسؤولة الأممية "حالياً يعيش نحو 4,3 ملايين شخص من المحتاجين لمساعدة في مناطق ليست خاضعة للحكومة" السورية، مشيرة إلى أنّ "من بين هؤلاء نحو ثلاثة ملايين لا يمكن الوصول إليهم إلاّ من خلال عمليات عابرة للحدود".



وأضافت أنّ "تجديد العمل بقرار مجلس الأمن سيتيح الاستمرار في إنقاذ أرواح بشرية. إن ملايين الناس رهن قراركم"، مؤكّدة أنّه "تتمّ مراقبة كل شاحنة للتأكّد من أنّها لا تحوي إلا مواد إنسانية".

لكنّ مساعد السفير الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أكّد أنّ "هناك أدلة تثبت أنّ قسماً من المساعدة الإنسانية تتم سرقته وتحت سيطرة جبهة النصرة الإرهابية وتابعيها في إدلب"، مؤكّداً أنّ "هذه المجموعات تتولّى تالياً بيع هذه المساعدات على طول خط الجبهة".

من جهة أخرى اعتبر الدبلوماسي الروسي أنّ "الوضع الميداني تغيّر بشكل كبير (..) مما يستدعي إعادة النظر في الآلية العابرة للحدود"، وذلك في إشارة إلى استعادة جيش النظام الكثير من المناطق بدعم من روسيا.

ويرغب الأميركيون والأوروبيون بأن يتم تمديد هذه الرخصة الأممية التي تمكّن من تفادي معارضة محتملة من السلطة السورية أو معارضيها لتقديم المساعدة الغذائية او الطبية للمدنيين خلال العام 2019.



السفير الاميركي المساعد في الأمم المتحدة جوناثان كوهين قال إنّ "الولايات المتّحدة تدعم بقوة تجديد العمل بالقرار رقم 2165 لمدة 12 شهراً إضافية"، معتبراً أنّه "لا يوجد حالياً بديل موثوق به للوصول إلى الأهالي".

وأوضح الدبلوماسي الاميركي أنّ الدعم الذي تقدّمه السلطة السورية لا يصل إلى الجميع بالتساوي، معتبراً أنّ النظام يحاول "معاقبة" المناطق التي كان ولاؤها ضعيفاً له أثناء الحرب.

وكان أول قرار للمساعدة الإنسانية اعتمد في 2014 بالإجماع. وفي 2017 اعتمد بـ12 صوتاً من أصل 15 في مجلس الأمن وذلك بعد اعتراض روسيا والصين وامتناع بوليفيا عن التصويت.