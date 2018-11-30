الشرطة الإسرائيلية: أردني يضرب إسرائيليين بمطرقة في إيلات

ضرب عامل أردني إسرائيليين اثنين بواسطة مطرقة في مدينة إيلات، جنوبي إسرائيل، وفق ما أوردت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة في تصريح مكتوب إن "عاملا أردنيا هاجم إسرائيليين إثنين بمطرقة في إيلات".

وأضافت: "مبدئيا تتجه التحقيقات إلى أن دوافع الهجوم كانت إرهابية". وتابع البيان أنه "تم اعتقال المشتبه به ويجري التحقيق معه". ووصفت الشرطة إصابة الإسرائيليين الاثنين بالبالغة.

لكن منظمة "نجمة داود الحمراء" قالت في تصريح صحفي إنها تلقت صباح اليوم معلومات عن مصابين اثنين في خلاف بين عمال على متن قارب في إيلات.

وأضافت تم إخلاء المصابين من المكان أحدهما إصابته متوسطة في الجزء العلوي من جسده والآخر إصابته طفيفة.

يذكر أن المئات من العمال الأردنيين يعملون في مدينة إيلات الإسرائيلية لقربها من الأراضي الأردنية.