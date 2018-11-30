النظام السوري يعلن صد هجمات إسرائيلية وتل أبيب تنفي إسقاط إحدى طائراتها

أعلنت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" أن قوات الدفاع الجوي تصدت لغارات جوية و"أهداف معادية" في ريف دمشق، مضيفة أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط إحدى هذه الأهداف.

ونقلت مصادر محلية أن القصف الإسرائيلي استهدف شحنات من الأسلحة كانت في طريقها لحزب الله اللبناني.

ونفى الجيش الإسرائيلي الأنباء التي تتحدث عن إسقاط إحدى طائرتها أثناء قيامها بغارة في سوريا.

ووصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تقرير وكالة سانا بأنه تقرير زائف لا يعكس الحقيقة.

وكانت روسيا قد سلمت النظام السوري منظومة الدفاع الصاروخي إس 300 بعدما اتهمت إسرائيل بالتسبب بطريقة غير مباشرة في حادث إسقاط طائرة روسية في سوريا ما أدى إلى مقتل طاقم الطائرة الروسية المكون من 15 فردا قبل نحو شهرين.