فتح تعبر عن رفضها لمشروع قرار أمريكي يدعو لإدانة حماس

طالب حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الجمعة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة برفض مشروع قرار أمريكي يدعو لإدانة حركة "حماس".

وعبر "الشيخ"، في بيان صحفي، عن رفضه لصيغة القرار المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإدانة حركة "حماس".

وقال: "القرار مرفوض جملة وتفصيلا، ودليل قاطع على سياسة الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال، والمساواة بين الضحية والجلاد".

ودعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، الدول العربية والأصدقاء إلى رفض القرار الذي وصفه بـ"الجائر والظالم".

ويتوقع أن تصوت الجمعية العامة على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة، لإدانة حركة حماس، اليوم أو الاثنين، بحسب رياض منصور، مراقب فلسطين الدائم في الجمعية.

ويطالب المشروع بإدانة الهجمات الصاروخية لحماس، وتشجيعها على العنف.

وفي حال قبول مشروع القرار سيكون الأول من نوعه الذي يدين "حماس" في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما يدعو المشروع إلى "وضع حد لجميع الأعمال الاستفزازية لحماس والفصائل الأخرى ولأحداث العنف"، وفق ما ورد في نص المشروع.