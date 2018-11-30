ماكرون يطالب بن سلمان بإشراك خبراء دوليين في التحقيق بقضية خاشقجي

قالت مصادر بالرئاسة الفرنسية، الجمعة، إن الرئيس إيمانويل ماكرون، التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، لمدة خمس دقائق.

ونقلت قناة "فرانس 24"، عن مستشارين للرئيس الفرنسي قولهم، إن الأخير طالب "بن سلمان" بضرورة إشراك خبراء دوليين في التحقيق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المستشارون، إنه في ختام اجتماع مع نظرائه الأوروبيين على هامش قمة مجموعة العشرين، توجه ماكرون إلى صالة الاستقبال حيث كان جميع رؤساء الدول، وشاهد محمد بن سلمان فرغب الالتقاء به وإجراء نقاش "صريح جدًا وحازم" معه.

وخلال اللقاء تم التطرق إلى نقطتين، الأولى رغبة الأوروبيين في إشراك خبراء دوليين في التحقيق الجاري بشأن خاشقجي، والثانية هي ضرورة إيجاد حل سياسي في اليمن، بحسب المصدر نفسه.

ولفت ماكرون أيضًا إلى مسألة سعر النفط والدور الذي يمكن أن تقوم به السعودية في هذا المجال، وفق المصدر.

وحتى الساعة (17:30 ت.غ)، لم تصدر إفادة رسمية عن الإليزيه بخصوص اللقاء، غير أن وسائل إعلام فرنسية بثت عبر الإنترنت مقطع مصور للنقاش الذي جرى بين ماكرون وبن سلمان، حيث ظهر الأخير مبتسما، في حين بدت تعابير وجه الرئيس الفرنسي أقرب إلى الصرامة.

وأثار مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة، ومحاسبة الجناة، وخاصة من أمر بالجريمة.

وأفادت تقارير بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، توصلت قبل أيام إلى أن بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي، لكن الرئيس دونالد ترامب، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن من أمر بقتل خاشقجي، هو "رئيس فريق التفاوض معه"، وأنه تم توجيه تهما إلى 11 شخصًا، وإحالة القضية إلى المحكمة، مع المطالبة بإعدام 5 منهم، دون أن تذكر هوياتهم.