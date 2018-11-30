متحدث باسم الجيش السوري الحر: مستعدون للتدخل في شرق الفرات

التقت وكالة الأناضول بالقائد في الجيش السوري الحر وعضو وفد المعارضة إلى مباحثات أستانة، العقيد أحمد عثمان، الذي قال إن الجيش الحر جاهز لأية عملية محتملة شرق الفرات، شبيهة بعملية غصن الزيتون التي طهرت مدينة عفرين من إرهابيي "ب ي د/ بي كا كا".

ولفت عثمان أن المشكلة التي تواجههم هو وجود الأمريكان، ودعمهم لـ "ب ي د" الإرهابي، معرباً عن أمله أن تجري مباحثات بين أنقرة وواشنطن، تفضي إلى انسحاب قوات الأخيرة من المنطقة.

وشدّد عثمان على أن "تركيا ليس لها أي مطامع في المنطقة وإنما الهدف من عملياتها في سوريا هو حماية حدودها من التنظيمات الإرهابية"، مشيداً بدور الحكومة والمنظمات الإنسانية التركية في دعم الإدارات المدنية في المناطق التي حررها الجيش الحر بدعم تركي.

وأضاف "هنا يكمن الفرق بين تركيا وإيران التي حولت مقام السيدة زينب في دمشق إلى مقر عسكري لها، واشترت بيوت الهاربين من الحرب وأسكنت بدلا عنهم الشيعة، حتى المسجد الأموي قاموا باحتلاله".

وأشار عثمان إلى أن "القانون رقم 10 لم يُلغ كما ادعى النظام في سوريا، بل تم فقط تمديد مهلة إثبات الملكية"، معتبراً أن "هذا القانون صمم أساسا لإعطاء الشرعية لاستيطان الإيرانيين في سوريا".

ومطلع أبريل/نيسان الماضي، أصدر النظام السوري القانون رقم 10 الذي يصادر أملاك النازحين في سوريا إذا لم يعودوا إلى بلادهم لتقديم ما يثبت ملكياتهم.

وبيّن عثمان أن إيران باتت تحتل سوريا بشكل كامل بكل مفاصلها، مشيرا إلى أنها غيرت الأذان في دير الزور (ذو الأغلبية السُنية شرقي البلاد) ليصبح أذانا شيعياً.

واعتبر أن مشاركة النظام السوري في المفاوضات جاءت بضغط روسي، مشيرا أنه يماطل في المفاوضات لأنه يدرك أن أي حل سياسي يعني نهايته ومحاكمته.

وتطرق القائد بالجيش السوري الحر إلى الخلافات التي حدثت بخصوص اللجنة الدستورية قائلا "المتفق عليه هو أن يعين النظام 50 شخصاً في اللجنة وتعين المعارضة 50 شخصا فيما تقوم الأمم المتحدة بتعيين 50 شخصاً".

واستدرك قائلا "إلا أن روسيا تصر على أن يكون لها حق تعيين 17 شخصاً من ضمن 50 شخصا المفترض أن تعينهم الأمم المتحدة".

ورأى عثمان أن الطلب الروسي هذا "سيفتح الباب أمام كل الدول المؤثرة في القضية السورية كي تطلب تعيين أعضاء في اللجنة الدستورية".

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وخلال قمة رباعية في إسطنبول، وجهت تركيا وألمانيا وفرنسا وروسيا دعوة إلى الأمم المتحدة من أجل تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا حتى نهاية العام الجاري.

وكان رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانة أحمد طعمة، قال أمس، في ختام الجولة 11 لمباحثات "أستانة"، إنه ليس من الواضح بعد متى سيتم إنشاء اللجنة الدستورية ومتى ستبدأ أعمالها.