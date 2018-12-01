السيول تدمر جسرين وتحاصر مئات العوائل بالموصل ومحافظة نينوى تعلن الطوارئ

استنفر الدفاع المدني بمحافظة نينوى شمالي العراق، السبت، جميع طواقمه لإجلاء مئات العوائل المحاصرة وسط وجنوبي مدينة الموصل مركز المحافظة، جراء السيول والأمطار الغزيرة، حسب مصدر أمني.

وقال النقيب في الدفاع المدني كريم العبيدي، للأناضول، إن "مئات العوائل محاصرة في أحياء العربي والشرطة وسط الموصل وقرية الشويرات جنوبي المدينة جراء السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت الموصل اليوم".

وأضاف العبيدي: "العديد من المنازل، وخصوصا في المنطقة القديمة من الموصل، سقطت جراء السيول".

ولفت إلى أن "فرق الدفاع المدني استنفرت جميع الطواقم لاجلاء العوائل المحاصرة".

وتابع العبيدي أن "السيول تسببت بتدمير جسر الشويرات وكذلك جسر الخوصر الحديدي"، مشيرا إلى أن "الدفاع المدني طلب من الأهالي عدم الخروج في الشوارع حرصا على سلامتهم".

وأعلن مجلس محافظة نينوى في وقت سابق من اليوم حالة الطوارئ في مدينة الموصل يومي السبت والأحد؛ بسبب أزمة سيول الأمطار، معلناً عن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس في المحافظة ليوم الأحد.

وتتعرض محافظة نينوى، منذ فجر السبت، إلى تساقط أمطار غزيرة، أدى إلى غرق العديد من الشوارع وإغلاق العديد من الطرقات بين مركز المحافظة (الموصل) والقرى والبلدات المحيطة.

كما تسببت الأمطار، التي رافقتها رياح عاتية، في اقتلاع الأشجار وإسقاط أعمدة كهرباء في مناطق شرقي وجنوبي العراق؛ ما أدى إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي لساعات.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الأسبوع الماضي، ارتفاع ضحايا السيول الناجمة عن أمطار غزيرة إلى 21 قتيلًا و180 مصابًا في أرجاء العراق.