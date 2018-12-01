بومبيو وبن سلمان يجتمعان في بوينس آيرس.. وقضية خاشقجي وحرب اليمن على الطاولة

أجرى وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، ونظيره السعودي عادل الجبير، مباحثات حول المفاوضات اليمنية المرتقبة أواخر العام الجاري، وأهمية إحراز تقدم في تحقيقات مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، نقلته المتحدثة باسمها هيذر ناويرت، عبر حسابها على "تويتر"، التقى بومبيو الجبير الجمعة، على هامش قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، التي تختتم السبت.

وناقش المسؤولان الأمريكي والسعودي "مجموعة من القضايا الإقليمية والثنائية، بما في ذلك المباحثات القادمة المتعلقة بالصراع في اليمن وكذلك أهمية إحراز تقدم في التحقيقات الجارية بخصوص مقتل خاشقجي"، وفق البيان.

ونقلت الخارجية السعودية، عبر حسابها على "تويتر" صورة للقاء، دون تفاصيل بشأنه.

وهيمنت الأوضاع المتدهورة في اليمن ومقتل خاشقجي، على مقابلات منفصلة أجريت بين "ابن سلمان" والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، الجمعة.

ومن المنتظر أن تستضيف السويد جولة مشاورات بين أطراف النزاع الرئيسية في اليمن، أواخر العام الجاري.

وأثار مقتل خاشقجي داخل قنصلية الرياض في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة، ومحاسبة الجناة وخاصة من أمر بالجريمة.

وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) قبل أيام، إنها توصلت إلى أن "ابن سلمان" هو من أمر بقتل خاشقجي، إلّا أن الرئيس دونالد ترامب، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن من أمر بقتل خاشقجي هو "رئيس فريق التفاوض معه"، وأنه تم توجيه تهما إلى 11 شخصا، وإحالة القضية على المحكمة، مع المطالبة بإعدام 5 منهم.