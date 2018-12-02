وزارة الإعلام الفلسطينية ترصد 811 انتهاكا إسرائيليا بحق حرية الصحافة في قطاع غزة

قالت وزارة الإعلام الفلسطينية، الأحد، إنها رصدت نحو 811 انتهاكاً إسرائيلياً بحق حرية العمل الصحفي في قطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس)، منذ بداية عام 2018.

وأضافت الوزارة، في تقرير أصدرته بعنوان "ملخص انتهاكات الاحتلال ضد الحريات الإعلامية خلال 2018"، اطّلعت "الأناضول" على نسخة منه: "وحدة الرصد التابعة للوزارة وثّقت282 انتهاكاً في قطاع غزة، و529 انتهاكا في الضفة والقدس".

ووثّقت الوزارة، في تقريرها، مقتل صحفيين اثنيْن برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال قيامهما بأعمالهما الصحفية.

كما وثقت الوزارة ارتكاب الجيش الإسرائيلي لـ345 اعتداء جسديا بحق الصحفيين، و 162 انتهاكاً تم خلالها اعتقال صحفيين وتقديمهم للمحاكمة.

ومنذ انطلاق مسيرة العودة وكسر الحصار الحدودية نهاية مارس/ آذار الماضي، قرب حدود قطاع غزة ، قالت الوزارة إن 80 صحفياً أصيبوا بالرصاص الإسرائيلي "الحي والمتفجر وشظايا الرصاص"، خلال تغطيهم لأحداث المسيرة.

ورصدت الوزارة 100 انتهاكاً إسرائيلياً تم خلاله منع صحفيين من ممارسة التغطية الصحفية، فيما أغلق الجيش الإسرائيلي وهدّد بإغلاق حوالي 54 مؤسسة إعلامية.

وبيّنت أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 58 انتهاكاً داهم خلالها مؤسسات إعلامية وتسبب بأضرار فيها بسبب تحطيم المعدات.

وأشارت إلى تدمير الجيش الإسرائيلي لمقر فضائية الأقصى (التابعة لحركة حماس)، بشكل كامل في قطاع غزة، يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتابعت الوزارة "تم رصد 48 انتهاكا تعرض خلالها صحفيون للتعذيب داخل السجون، كما تم رصد 42 انتهاكاً يدخل فيها المنع من السفر وسحب الهويات".

وبحسب التقرير، فإن شهر مايو/ أيار الماضي، شهد أعلى نسبة انتهاكات إسرائيلية بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية العاملة في الضفة وغزة خلال 2018.