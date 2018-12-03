التحالف الدولي ينفي قصفه قوات تابعة لجيش النظام السوري

اتهم النظام السوري التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بقصف مواقع للجيش في وسط البلاد مساء الأحد، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام الرسمية سانا عن مصدر عسكري.

وقد نفى التحالف في وقت لاحق، أن تكون قواته استهدفت مواقع لجيش النظام السوري، مؤكداً أن ضرباته في الصحراء طالت جهاديي تنظيم داعش.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري أنّ "قوات التحالف الأميركية أطلقت حوالى الساعة الثامنة ليلاً (18,00 ت غ) صواريخ عدة باتجاه بعض مواقع تشكيلاتنا في جبل الغراب جنوب السخنة"، الواقعة في ريف حمص الشرقي.

وأفاد المصدر بأنّ الأضرار "اقتصرت على المادّيات" دون ذكر أي تفاصيل اضافية.

من جهته أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات التحالف المتمركزة في قاعدة التنف على الحدود مع العراق أطلقت "أكثر من 14 صاروخاً" على رتل لقوات النظام أثناء مروره في البادية في أقصى ريف حمص الشرقي.

وتواجه قوات النظام السوري معارك تنظيم داعش الذي ينتشر في مواقع شرق مدينة حمص في الصحراء المترامية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "الرتل كان تائهاً وسط الصحراء على بعد نحو 35 كيلومتراً من قاعدة التنف"، حيث تتمركز قوات أميركية وبريطانية بشكل خاص.

لكن المتحدّث باسم التحالف الدولي شون راين شدّد على أنّ التقارير عن استهداف مواقع لجيش النظام في البادية "خاطئة"، مؤكّداً أنّ التحالف وجّه "ضربات دقيقة" ضد تنظيم داعش واستهدف قيادياً بارزاً "ضالعاً" في قتل المواطن الأميركي بيتر كاسيغ في العام 2014.

وتستخدم الولايات المتحدة قاعدة التنف لتنفيذ عمليات ضد تنظيم داعش. وكانت استخدمتها سابقاً لتدريب مقاتلين سوريين معارضين. وشهدت المنطقة العام الماضي مواجهات بين قوات النظام السوري وتلك المدعومة من التحالف.