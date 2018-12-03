الرئاسة الجزائرية تعلن سبب عدم استقبال بوتفليقة لولي العهد السعودي

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الإثنين، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يتمكن من لقاء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يزور البلاد منذ أمس؛ بسبب مانع صحي.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان: "بسبب تعرضه لزكام حاد لم يتمكن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من استقبال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كما كان مقررا".

وأضافت: "وأمام هذا المانع قدم الضيف السعودي لرئيس الدولة تمنياته بالشفاء العاجل".

ووصل ولي العهد السعودي إلى الجزائر، مساء الأحد، في زيارة تستغرق يومين، قادما من موريتانيا بعد حضوره اجتماع قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وتأتي زيارة "بن سلمان" للجزائر ضمن أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل "مفاوضات لإقناعه" بالعودة إلى المملكة.

وأعلنت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، مؤخرًا، أنها توصلت إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من بن سلمان".

لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المرتبط بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكًا راسخًا" للسعودية.