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أمير قطر يتلقى دعوة رسمية من الملك سلمان لحضور قمة مجلس التعاون بالسعودية

وكالات
الدوحة
أرشيفية- قمة مجلس التعاون الخليجي / EPA أرشيفية- قمة مجلس التعاون الخليجي / EPA

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء؛ رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لدعوته لحضور أعمال القمة الـ 39 لمجلس التعاون الخليجي.

وذكرت وكالة الانباء القطرية أن دعوة الملك السعودي "تتضمن دعوة أمير قطر لحضور أعمال القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة يوم 9 ديسمبر الجاري."

وقام بتسليم الرسالة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني؛ خلال استقباله من قبل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي.

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