أوبر تعلن إطلاق خدمة ميكروباص في العاصمة المصرية

أعلنت شركة أوبر أنها ستطلق خدمة ميكروباصات للنقل الجماعي في العاصمة المصرية القاهرة.

وسيعقد المدير العام لأوبر، دارا خسروشاهي، مؤتمراً صحفيا في الجيزة اليوم لعرض خططه حول الموضوع.

والميكروباصات التي تنوي أوبر إطلاق خدمتها، مشهورة في المدينة المترامية الأطراف. وهي غالباً ما تكون مكتظة وسائقوها لا يحترمون قانوناً أو إشارات المرور.

وهي الوسيلة الوحيدة لملايين المصريين.

هذا وقد حدثت تصادمات بين سائقي أوبر وسائقي التكاسي في مصر، كما هو الحال في بقية البلدان.

لكن الكثيرين من السكان يقولون إن أوبر تقدم خدمة أنظف ويمكن الاعتماد عليها أكثر.