تنظيم داعش الإرهابي يعدم أحد وجهاء العشائر شمال العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، بأن تنظيم "داعش" أعدم رميا بالرصاص أحد وجهاء العشائر في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال العقيد أحمد الجبوري، الضابط في قيادة عمليات نينوى، للأناضول، إن "عددا من مسلحي داعش كانوا يرتدون الزي العسكري تسللوا إلى قرية العمريني ضمن ناحية حمام العليل جنوب مدينة الموصل ليلة الاثنين الثلاثاء".

وأضاف الجبوري أن "المسلحين اقتحموا منزل الشيخ راغب عبد الهادي البدراني أحد وجهاء عشيرة البو بدران، ثم أطلقوا النار عليه خارج المنزل فأردوه قتيلا في الحال".

وتلاحق القوات العراقية المشتبه في صلتهم بـ"داعش"، واعتقلت بالفعل الآلاف منذ استعادة الموصل من التنظيم، صيف 2017.

ورغم إعلان الحكومة العراقية إنهاء وجود تنظيم "داعش" في الموصل مركز محافظة نينوى (شمال)، إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة في بعض مناطق المحافظة، ويعود تدريجيًا إلى شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل عام 2014.

وأعلنت بغداد، في ديسمبر/كانون الأول 2017، اكتمال استعادة الأراضي التي كان "داعش" يسيطر عليها، منذ صيف 2014، والتي مثلت ثلث مساحة العراق في شمالي وغربي البلاد.