مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

قتل فلسطيني، فجر الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب شهود عيان ومصدر طبي.

وقال مصدر طبي في مستشفى ثابت ثابت (حكومي)، إن الشاب محمد حسام حبالي (18عاما)، قتل متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، فجرا.

وأوضح المصدر، إن "حبالي" فارق الحياة في اللحظات الأولى لوصوله لقسم الطوارئ، إثر إصابته بالرصاص الحي في الرأس.

وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت بين قوة عسكرية إسرائيلية، وشبان في الحي الغربي من مدينة طولكرم، عقب مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين.

وعادة ما يقتحم الجيش المدن والبلدات الفلسطينية، بزعم البحث عن مطلوبين.