الجيش الإسرائيلي يعزز إجراءاته على الحدود اللبنانية

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن الجيش الإسرائيلي قام، الأربعاء، بإزالة السواتر الترابية على الحدود مع لبنان في إطار حملة عسكرية بدأها، أمس، لكشف ما يقول إنها أنفاق قام "حزب الله" بحفرها أسفل الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية أطلقت -ضمن حملتها- منطادا أبيضاً مزودا بكاميرات للمراقبة من أحد المواقع العسكرية مقابل منطقة "كروم الشراقي" جنوبي لبنان.

كما ركبت، فجر اليوم، كاميرا فوق الجدار الأسمنتي الفاصل بين لبنان وإسرائيل موجهة نحو الأراضي اللبنانية عند منطقة "العبارة"، وفق المصدر ذاته.

وأضاف المصدر أن دوريات اسرائيلية مؤلفة من مركبات "هامر" قامت، كذلك، بتفقد محطة المراقبة التي تقع مقابل منطقة "متنزهات الوزاني" جنوبي لبنان.

يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد اجتماع ثلاثي بين إسرائيل ولبنان وقوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان (يونيفيل) في مقر الأخيرة بمنطقة رأس الناقورة جنوبي البلاد.

وحول ذلك، أفادت الوكالة اللبنانية بأن الاجتماع ترأسه القائد العام ليونيفيل، اللواء ستيفانو ديل كول، وحضره ضباط من الجيشين اللبناني والإسرائيلي.

وأوضحت أن المناقشات تركزت على الأعمال الإسرائيلية الأخيرة، إضافة إلى الخروقات للخط الأزرق.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي عن حملة "درع الشمال" العسكرية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "الحملة أطلقها الجيش بقيادة المنطقة الشمالية، وبمشاركة هيئة الاستخبارات، وسلاح الهندسة، وإدارة تطوير وسائل قتالية، وتهدف إلى إحباط الأنفاق الهجومية داخل أراضينا".

ولفت إلى أنه "يقود الحملة العسكرية، التي تشارك فيها قوات كبيرة، قائد القيادة الشمالية في الجيش يؤال ستريك".

وحمّل أدرعي الحكومة اللبنانية مسؤولية كل ما يجري داخل أراضيها من الخط الأزرق شمالًا، قائلا: "هذه الأنفاق تثبت عدم تطبيق الجيش اللبناني لمسؤولياته في تلك المنطقة"، حسب زعمه.