السي آي إيه تعزز قناعة مجلس الشيوخ الأمريكي بتواطؤ ابن سلمان في مقتل خاشقجي

بعد الجلسة المغلقة التي عقدتها مديرة وكالة الاستخبارات المركزية "جينا هاسبل"، الثلاثاء، مع عدد محدد من أعضاء مجلس الشيوخ، لتقديم إحاطة بشأن مقتل خاشقجي، حمّل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية الجريمة.

وقال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، "أعتقد أنه متواطئ وبأعلى مستوى ممكن بجريمة قتل خاشقجي".

وأشار إلى أن ما سمعه خلال الجلسة، عزز قناعته بأن ابن سلمان هو "المسؤول عن مقتل خاشقجي".

وشدد على وجوب أن يتبنى الكونغرس الأمريكي موقفا قويًا بهذا الخصوص.

وأضاف غراهام: "ولي العهد محمد بن سلمان في وضع منته. لا أعتقد أنه سيكون شريكًا موثوقًا للولايات المتحدة".

بدوره، قال السيناتور من الحزب نفسه بوب كوركر: "ليس لدي أدنى شك في أن ولي العهد السعودي أمر بالقتل، وهذا أمر غير مقبول لدينا"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف كوركر الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "إذا ما مثُل للمحاكمة، فإن هيئة محلفين ستدينه في 30 دقيقة".

وأردف: "يجب على إدارة دونالد ترامب أن تدين بشدة تصرفات السعودية وأن تلزمها بدفع ثمن قتل خاشقجي".

من جانبة، وصف السيناتور الديمقراطي "ريتشارد دوربين" إفادة هاسبل بأنها "غنية بالمعلومات أكثر من الإحاطة التي قدمها ماتيس وبومبيو".

وقال: "أصبحت أعتقد أن ولي العهد ابن سلمان كان مسؤولًأ بشكل مباشر أو على الأقل متواطئًا في القضية وتعزز اعتقادي بالمعلومات التي حصلنا عليها".

وفيما أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تشاك شومر، أنه لن يبحث محتوى إفادة هاسبل، إلا أنه شدد بالوقت ذاته أن تلك الإفادة عززت الضرورة لاتخاذ رد قوي على قتل جمال خاشقجي.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر: "يتعين على هاسبل إطلاع كل أعضاء مجلس الشيوخ دون تأخير" على تقريرها بشأن قتل خاشقجي.

وأيّد السيناتو دوربين موقف شومر بشأن القضية.

وقال "ينبغي على كل سيناتور أن يسمع ما سمعته" من هاسبل.

السيناتور الجمهوري راند باول المعروف بنقده للسعودية والذي استثني عن إحاطة هاسبل، قال إن إحاطة مجموعة محددة هو مثال دقيق على "الدولة العميقة".

وتساءل باول عبر حسابه في تويتر: "لماذا لا تتم مشاركة المعلومات مع جميع أعضاء مجلس الشيوخ، بشأن دور ابن سلمان في قتل صحفي".

بدوره، قال رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ريتشارد شيبي، عقب إحاطة هاسبل، إن شخصًا ما يجب معاقبته.

وأضاف: "والآن السؤال هو: كيف تفصل ولي العهد السعودي وجماعته عن الدولة ذاتها".

وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مؤخرًا، أنها توصلت إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ابن سلمان".

لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المرتبط بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكًا راسخًا" للسعودية.