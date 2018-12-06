سنوات الحرب تدفع سوريا إلى استيراد القمح بعد أن كانت تصدره



طرحت وزارة التجارة في حكومة النظام السوري مناقصة عالمية لشراء 50 ألف طن من الطحين.

ووفق وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس، فإن آخر موعد لتلقي العروض هو 19 ديسمبر/كانون الأول على أن يُشحن الطحين إلى الموانئ السورية خلال 50 يوما من إخطار البائع بالطلبية.

وأشارت الوثيقة إلى أن العروض المقدمة يتعين أن تشمل تكلفة الشحن على أن تكون المدفوعات بالليرة السورية.

وكانت سوريا قالت في الثالث من ديسمبر/كانون الأول إنها طرحت مناقصة عالمية لشراء 200 ألف طن من القمح وحددت يوم السابع من يناير/كانون الثاني المقبل موعدا نهائيا لتلقي العروض.

هذا وكانت سوريا تنتج يوما ما يصل إلى أربعة ملايين طن من القمح عندما يكون المحصول جيدا وكانت تستطيع تصدير 1.5 مليون طن.

لكن محصولها في العام الحالي هو الأقل خلال ثلاثة عقود بعد سبع سنين من الحرب علاوة على موجة من الجفاف ما أدى إلى تراجع الإنتاج نحو 30 بالمئة.