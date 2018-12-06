هيئة الإغاثة التركية توزع مساعدات على 2600 أسرة يمنية

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، توزيع سلات غذائية لـ 2600 أسرة يمنية، في إطار حملتها التي أطلقتها تحت شعار "اليمن ينتظر المساعدة".

وفي بيان صادر عنها، الخميس، أكدت مواصلتها تقديم المساعدات لليمن الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية.

وأوضحت أنها وزعت سلات غذائية لـ 2600 أسرة في مدن صنعاء، وعدن، والمحويت، والحديدة وصعدة، ومأرب، وريمة، وعمران وذمار.

وبيّنت أن السلات الغذائية تضم الدقيق، والرز، والسكر، والبقول والزيت، وأغذية أطفال.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أطلقت الهيئة حملة إغاثة عاجلة إلى اليمن بهدف التخفيف من آثار المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الصراع الذي يعصف بالبلاد منذ سنوات.

وتهدف الحملة إلى تأمين الغذاء والدواء والمياه والخدمات الصحية للأسر التي تعيش ظروفاً قاسية في اليمن.