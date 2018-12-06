وفد الحوثيين يؤجل بدء مشاورات السلام بالسويد ساعتين بسبب عدده الكبير

قال مصدر في المشاورات اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة بالسويد، إن جلسة الافتتاح بين الطرفين تأجلت ساعتين بسبب إصرار وفد الحوثيين على الحضور بوفد أكبر من العدد المحدد.

وذكر عضو في الفريق الحكومي بالمشاورات مفضلا عدم ذكر اسمه، للأناضول، إن وفد الحوثيين أصر على الحضور بـ21 شخصا، وهو عدد زائد عما حدده المبعوث الأممي مارتن غريفيث والذي التزم به الفريق الحكومي والمحدد بـ12 مفاوضا، و3 من السكرتارية.

وأضاف أن إصرار الحوثيين تسبب في تأجيل انعقاد الجلسة الافتتاحية.

وذكر المصدر أن الحوثيين قبلوا في النهاية بتمثيلهم بـ12 مفاوضا، وإنه من المقرر أن تبدأ الجلسة الافتتاحية عند الساعة الـ11 بتوقيت السويد، بعد أن كان من المقرر لها أن تنطلق عند الساعة التاسعة.